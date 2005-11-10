Serie B, 7ª giornata: Top11, medie voto, classifiche e tutti gli approfondimenti di TMW

La settima giornata di Serie B ridisegna gli equilibri del campionato: il Palermo batte 2-0 il Mantova e vola a +5 sulla seconda. Pisa e Modena inseguono a quota 13, con i toscani vittoriosi sulla Cremonese e gli emiliani sconfitti dalla Carrarese. Tanti pareggi, tra cui quelli di Benevento-Vicenza e Verona-Catanzaro, mentre la Sampdoria cade ancora e resta penultima. Brilla la Juve Stabia, che travolge il Südtirol, e sorride anche la Virtus Entella, corsara a Padova.

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