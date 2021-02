Serie B, Brescia-Cremonese: derby del violino con in palio punti salvezza

Fischio d’inizio alle 14.00: live, pagelle e dichiarazioni su TMW.

Nel fine settimana torna la Serie B, con le partite valide per la 24^ giornata. Tra queste figura Brescia-Cremonese: derby del violino tra due squadre in momenti diametralmente opposte. Le rondinelle hanno avuto il tanto atteso cambio di marcia dopo l’ennesimo cambio in panchina, mentre i grigiorossi non riescono a scuotersi e la loro classifica è sempre più preoccupante. I pronostici pendono dalla parte della Leonessa, ma in un derby può succedere di tutto e quindi difficilmente mancheranno emozioni e colpi di scena. Appuntamento alle ore 14.00 allo stadio Rigamonti di Brescia, dirige il match il Sig. Alberto Santoro di Messina.

COME ARRIVA IL BRESCIA – Proseguire nella striscia di risultati utili, cercando di raggiungere al più presto una zona di classifica consona alla qualità della squadra. Il Brescia si presenta al derby con la Cremonese con queste intenzioni, forte di due pareggi e della fondamentale vittoria contro il Chievo nelle tre gare della gestione targata Pep Clotet. Le rondinelle però non possono smettere di volare, perché la zona playoff è ancora distante 9 punti e la parte bassa della classifica non è così lontana. Sul piano di uomini e modulo, il tecnico spagnolo dovrebbe dare continuità a quanto visto dal primo minuto contro il Chievo. Ancora out Spalek, mentre Bjarnason viene confermato in mediana. In avanti, spazio alla coppia Ayé-Donnarumma.

COME ARRIVA LA CREMONESE – Momento difficile per i grigiorossi, reduci dalle sconfitte contro Venezia e Lecce. Due k.o. che hanno interrotto una serie di 4 risultati utili consecutivi, facendo ripiombare la squadra in piena zona playout. Serve assolutamente una scossa contro il Brescia, nonostante l’ottimo momento delle rondinelle e i numerosi cambiamenti che il tecnico Fabio Pecchia sarà costretto a fare nel suo 4-2-3-1. Emergenza totale in difesa, con Ravanelli squalificato mentre Coccolo, Crescenzi, Fornasier e Terranova out per infortunio. Possibile lo spostamento di Fiordaliso al centro, in coppa con Bianchetti e con Zortea e Valeri a fungere da terzini. Bartolomei dovrebbe sostituire Gustafson in mediana, con il trio Valzania-Gaetano-Baez alle spalle dell’unica punta Ciofani.