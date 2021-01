Serie B, Brescia-Vicenza: Dionigi con l'attacco pesante, biancorossi in emergenza

Vincere per lasciarsi alle spalle la zona calda: l'obiettivo, per Brescia e Vicenza, è lo stesso. Rondinelle e biancorossi, infatti, che si sfideranno nel posticipo della 17esima giornata di Serie B allo stadio Mario Rigamonti, arrivano al match per cercare di conquistare punti in ottica salvezza. Le due formazioni, però, affrontano la sfida con stati d'animo opposti: i padroni di casa, infatti, sono galvanizzati dalla vittoriosa rimonta contro la SPAL mentre gli ospiti hanno perso l'ultima in casa contro l'Entella. Il fischio d'inizio è fissato per le 21, ad arbitrare il match sarà Lorenzo Illuzzi.

COME ARRIVA IL BRESCIA - "Voglio una prestazione fatta di compattezza contro una squadra che ci creerà delle difficoltà e guidata da un allenatore esperto. Siamo consapevoli della crescita e dobbiamo dare il massimo". Davide Dionigi, tecnico delle Rondinelle, non si nasconde e chiede ai suoi una prova di sostanza. Per farlo l'allenatore del Brescia dovrebbe optare su un 4-3-1-2 con Joronen a difendere i pali e una difesa composta da Sabelli, Papetti, Mangraviti e Martella. In mediana spazio a Jagiello, Van de Looi e Dessena con Spalek che agirà alle spalle del tandemo offensivo composto da Torregrossa e Donnarumma.

COME ARRIVA IL VICENZA - "Noi rispettiamo il Brescia ma siamo il Vicenza e dobbiamo giocare da Vicenza". Mimmo Di Carlo, che dovrà fare a meno degli infortunati Ierardi, Bruscagin, Pontisso, Vandeputte, Dalmonte e Nalini, a cui si aggiungerà lo squalificato Beruatto, non ci sta a passare per la vittima sacrificale e chiede ai suoi di dare tutto in campo nonostante le numerose assenze. Una situazione d'emergenza che porterà il tecnico a puntare su Grandi tra i pali con Cappelletti, Pasini, Padella e Barlocco a comporre la linea difensiva. A centrocampo ci saranno Rigoni, Da Riva, Cinelli e Scoppa mentre in attacco toccherà alla coppia Marotta-Jallow.