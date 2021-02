Serie B, Chievo Verona-Reggiana 0-0 al 45'. Gara combattuta, granata intraprendenti

Ultimo match del 22° turno di Serie B in programma fra ieri e oggi. In campo Chievo Verona e Reggiana al Bentegodi per il match delle ore 21 che si chiude al 45’ sul risultato di 0-0. Gara intensa e combattuta, con i granata più intraprendenti in avvio e i gialloblù cresciuti alla distanza.

Di seguito il programma completo della ventiduesima giornata di Serie B:

GIA' GIOCATE

Cittadella-Cosenza 1-1 (4' Proia, 90' Corsi)

Empoli-Pescara 2-2 (49' Busellato, 62' Ricci, 72' La Mantia, 79' [rig.] Machin)

Lecce-Brescia 2-2 (47' Rodriguez, 58' Bjorkengren, 75' Bisoli, 93 Ayé)

Pisa-Salernitana 2-1 (52' Mazzitelli, 73' Marconi, 76' Tutino, 93' Casasola)

SPAL-Pordenone 1-3 (32' Butic, 41' Paloschi, 56' Ciurria, 91' Zammarini)

Venezia-Cremonese 3-1 (34' [aut.] Bianchetti, 78' Forte, 91' Ciofani, 93' Johnsen)

Vicenza-Monza 1-2 (82' Mota, 85' D'Alessandro, 86' Lanzafame)

Ascoli-Frosinone 1-1 (60' Novakovich, 95' Dionisi)

MERCOLEDI' 10 FEBBRAIO

Reggina-Virtus Entella (12’ Montalto)

Chievo Verona-Reggiana (0-0, clicca qui per la diretta testuale del match)