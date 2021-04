Serie B, domani assemblea di Lega. Si parlerà delle date di playoff e playout oltre che di diritti tv

Si terrà domani, mercoledì 14 aprile alle ore 10 una nuova assemblea della Lega Serie B in videoconferenza fra le 20 società del campionato cadetto. All’ordine del giorno numerosi i temi al centro dell'attenzione fra i quali spiccano l'approvazione offerta al mercato per dirette a pagamento in forma non esclusiva in tema di diritti audiovisivi e le date e modalità organizzative dei playoff e dei playout che si svolgeranno al termine della stagione attualmente in corso.