Serie B, Empoli-Brescia: La Mantia verso una maglia da titolare. Tanti dubbi per Clotet

Calcio d'inizio alle ore 14. Live, pagelle e dichiarazioni su TMW

A cinque giornate dal termine della regular season, ha dell’incredibile quello che potrebbe succedere in Serie BKT: la cadetteria potrebbe prendersi un momento di sosta imprevisto per permettere alle squadre colpite dal Coronavirus di avere a disposizione il numero utile di giocatori per chiudere la stagione. Lo stop imposto al Pescara per i tanti contagi (rinviate le partite degli abruzzesi fino al 26 aprile) e il caso-Empoli (niente 0-3 a tavolino per i toscani, il match rinviato contro il Chievo si giocherà) mette a serio rischio la regolarità del finale del campionato. Il Presidente di Lega Mauro Balata ha già rassicurato l'ambiente garantendo la tutela e la parità competitiva di tutte le squadre, secondo modalità che saranno stabilite domenica in un'assemblea convocata in via d’urgenza. Intanto, con l'anticipo di ieri tra Spal e Ascoli, è iniziata la 34ªgiornata: otto le gare in programma quest'oggi, tra cui figura il match del "Castellani" tra Empoli e Brescia. I toscani sono sempre più vicini alla matematica promozione in Serie A, ma dovranno fare i conti con un Brescia in leggera frenata, ma lanciatissimo verso un'insperata zona play-off viste le tante difficoltà patite nell'arco della stagione. Calcio d'inizio alle ore 14, arbitra il sig. Giovanni Ayroldi di Molfetta.

COME ARRIVA L'EMPOLI - "Abbiamo sempre pensato gara dopo gara e così continueremo, la partita di domani è la più importante poiché la più vicina. Sappiamo che siamo nella posizione di poter fare dei calcoli, ma è ancora presto e dobbiamo concentrarci solo sul nostro cammino. Di scontato non c’è niente, per di più in questo momento del campionato". Cautela mista a consapevolezza nelle parole di Alessio Dionisi alla vigilia del match contro le Rondinelle; il tecnico toscano ha tutti a disposizione e dovrebbe riproporre uno schieramento molto simile a quello visto martedì a Cremona: le uniche novità potrebbero essere il ritorno dal 1'di La Mantia in coppia con Mancuso nel tandem offensivo, e di Nikolau al fianco di Romagnoli al centro della difesa davanti a Brignoli. Ballottaggio Terzic-Parisi sulla corsia mancina, con l'ex Avellino che potrebbe avere una chance. Ricci in vantaggio su Zurkowski per completare la mediana con Haas e Stulac, confermati Sabelli sull'out di destra e Bajrami sulla trequarti.

COME ARRIVA IL BRESCIA - "Quando sono arrivato si parlava di Serie C, adesso si parla di play-off ed è una grande soddisfazione, merito di tutti i calciatori. Vedremo alla fine dove saremo in classifica, ora l'obiettivo è quello di affrontare ogni partita con la voglia di ottenere i tre punti e non c'è nulla di più ambizioso". Suona la carica mister Pep Clotet in vista della difficile trasferta contro i primi della classe. Il tecnico catalano dovrà far a meno di Papetti (squalificato), che si unisce agli indisponibili Ghezzi e Skrabb. Da verificare le condizioni di Chancellor, Cistana e Spalek: tutti viaggiano verso una convocazione ma la presenza dal 1' resta in dubbio. Davanti a Joronen, i favoriti a presenziare la linea difensiva sono Karacic, Mangraviti, Mateju e l'ex Pajac (in leggero vantaggio su Martella). In mediana Bisoli dovrebbe nuovamente spuntarla su Ndoj e affiancare Van De Looi e Bjarnason. Jagiello riproposto sulla trequarti, dubbio Donnarumma-Ragusa per affiancare il francese Ayé in attacco.