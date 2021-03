Serie B, Entella-Cremonese: Vivarini deve vincere, Pecchia con tanti assenti

Partita fondamentale per la corsa salvezza quella tra Entella e Cremonese. Fondamentale soprattutto per i padroni di casa che occupano l'ultimo posto della classifica e devono vincere a tutti i costi per mantenere vive le speranze. Cremonese che sta appena sopra la zona calda e che con una vittoria potrebbe fare davvero un bel balzo in classifica. Partita aperta a qualsiasi risultato e dall'esito difficilmente pronosticabile alla vigilia.

COME ARRIVA L'ENTELLA - Vivarini suona la carica alla vigilia della partita. Il tecnico dell'Entella dovrebbe schierarsi con un 4-3-1-2 con Schenetti dietro Brunori e Capello. Al centro della difesa dovrebbero giocare Pellizer e Chiosa.

COME ARRIVA LA CREMONESE - Pecchia ritrova Zortea e Baez. Ritorna tra i convocati anche Crescenzi. Anche diverse assenze per il tecnico grigiorosso. Mancheranno infatti Pinato, Strizzolo, Alfonso, Fornasier e Coccolo. Probabile 4-2-3-1 con Ciofani e Buonaiuto in avanti.