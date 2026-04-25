Serie B, Frosinone-Carrarese: promozione e play-off passano dallo Stirpe

La Serie BKT entra nella fase caldissima della regular season con la 36ª giornata, che, tra le altre, mette di fronte Frosinone e Carrarese. Due squadre che hanno voglia di vincere e fare punti per centrare i propri personali obiettivi.

COME ARRIVA IL FROSINONE - I padroni di casa arrivano da un momento positivo, dopo aver riscattato il pareggio interno contro il Palermo grazie alla bella vittoria sul campo del Modena. Secondi a pari punti con il Monza, i ragazzi di Alvini vogliono continuare a macinare punti, sperando in un passo falso dei brianzoli per agguantare la promozione diretta senza passare dai play-off.

COME ARRIVA LA CARRARESE - Gli ospiti sono reduci dal pareggio interno contro il Pescara agguantato nel finale grazie alla rete di Bouah. I toscani adesso sono distano un solo punto dall'ottavo posto del Cesena che vorrebbe dire play-off. Un obiettivo che ad inizio stagione sembrava utopia, ma che ora è clamorosamente alla portata. Gli uomini di Calabro vogliono quindi continuare a fare punti, sperando in un passo falso del Cesena.