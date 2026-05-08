Serie B, Frosinone-Mantova: Ciociari a un punto di distanza dalla Serie A

Ultimo giro, ultima corsa, tutto da decidere in 90 minuti: la giornata finale della Regular Season di Serie B si giocherà questa sera, alle ore 20:30, con tutte le 10 partite del turno in contemporanea. Allo Stadio Benito Stirpe i padroni di casa del Frosinone affronteranno il Mantova, in un match per entrambe decisivo, anche se per obiettivi diversi.

I Ciociari guidati da Massimiliano Alvini sono padroni del proprio destino: basta un punto in questa partita per ottenere aritmeticamente la promozione in Serie A. Solo la vittoria del Monza contro l’Empoli e l’eventuale sconfitta dei giallazzurri potrebbe cambiare l’epilogo stagionale delle due compagini, con i biancorossi che in tal caso festeggerebbero la Serie A.

Chi invece non è padrone del proprio destino nella corsa all’ultimo posto valido per la qualificazione ai playoff è il Mantova di Francesco Modesto, che si trova attualmente a pari punti (46) con Avellino e Cesena, ma sfavorito dalla classifica avulsa negli scontri diretti. Da non dimenticare per i biancorossi anche la presenza di Carrarese e Sampdoria, pericolosamente alle spalle con 44 punti. Ai Virgiliani servirà una vera e propria impresa, sia sul prato dello Stirpe, sia sugli altri campi.

A dirigere il match ci sarà Gianluca Manganiello, della sezione di Pinerolo. I suoi assistenti saranno Perrotti e Costanzo, il IV ufficiale designato è Crezzini. Al VAR pronta la coppia formata da Di Paolo e Serra.

COME ARRIVA IL FROSINONE - Scelte abbastanza definite per Massimiliano Alvini in vista di questa gara cruciale: 4-2-3-1 con Palmisani tra i pali, in difesa Anthony Oyono partirà dall’inizio a destra, Monterisi e Cittadini al centro e ballottaggio apertissimo tra Bracaglia e Corrado a sinistra. In mediana Cichella più di Kone per affiancare Calò, sulla trequarti Ghedjemis, Gelli e Kvernadze scalpitano per agire a supporto del centravanti, Antonio Raimondo.

COME ARRIVA IL MANTOVA - Modesto punta a dare continuità al buon momento dei suoi con Bardi in porta, terzetto difensivo composto da Dembelè, Cella e Castellini. Sulle corsie laterali pronti Maggioni e Benaissa, con Trimboli e Kouda in mediana. Marras e Ruocco sono favoriti per partire dall’inizio alle spalle di Mancuso.