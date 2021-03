Serie B, i finali delle gare delle 17:00. Lecce corsaro a Venezia, pari tra Cosenza e Vicenza

Si è aperta ieri, per concludersi poi oggi, la 29^ giornata del campionato di B.

Dopo Pisa-SPAL ed Entella-Cremonese, in archivio anche le gare delle 15:00. Lecce corsaro in quel di Venezia per 2-3, con la formazione salentina che nella ripresa vede uno scatenato Coda ribaltare il pari della formazione lagunare, mentre non vanno oltre l'1-1 Cosenza e Vicenza: dopo un rigore fallito, i veneti riescono ad acciuffare il pari.

Di seguito il programma completo della ventinovesima giornata di Serie B:

GIA' GIOCATE

Pisa-SPAL 3-0 (43' Marsura, 81' Mazzitelli, 92' Siega)

Entella-Cremonese 0-2 (48' Gaetano, 61' Castagnetti)

Cosenza-Vicenza 1-1 (8' Gliozzi, 51' Valentini)

Venezia-Lecce 2-3 (11' Pettinari, 46' [aut.] Lucioni, 50' e 71' [rig.] Coda, 57' Maleh)

ORE 19:00

Brescia-Vicenza

ChievoVerona-Frosinone

Cittadella-Salernitana

Empoli-Pordenone

Monza-Reggiana

ORE 21:00

Pescara-Ascoli