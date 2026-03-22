Serie B, i risultati al 45': Empoli avanti col Pescara, vince anche il Frosinone
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Sono terminati i primi tempi delle gare di Serie B iniziate alle 15.00 e valide per la 32ª giornata. L'Empoli è in vantaggio 2-1 con il Pescara, con la squadra di Gorgone in 10 uomini dal minuto numero 13 per il rosso diretto ad Acampora. Il Frosinone è avanti 1-0 in casa del SudTirol, reti bianche in Bari-Carrarese
Bari-Carrarese 0-0
Empoli-Pescara 2-1
9' Shpendi (E), 32' Lovato (E), 41' Di Nardo (P)
SudTirol-Frosinone 0-1
7' Raimondo
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