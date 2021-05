Serie B, i risultati al 45°: Lecce e Monza pareggiano, Salernitana virtualmente in Serie A

La Salernitana è virtualmente in Serie A a 45 minuti dalla fine del penultimo turno di Serie B. La squadra di Castori infatti sta vincendo in casa contro la capolista Empoli grazie a una rete di Bogdan al 43° e ha quattro punti di vantaggio sulle inseguitrici Lecce e Monza: i salentini infatti stanno pareggianto per 2-2 in casa contro la Reggina, mentre i brianzoli sono ancora fermi sullo 0-0 a Cosenza. Vittorie importanti per SPAL e ChievoVerona che al momento sarebbero ai play off con il Brescia primo degli esclusi a causa del pari casalingo contro il Pisa. In coda vince solo l'Ascoli dopo i primi tempi con i bianconeri che scavalcano il Pordenone ed escono dalla zona rossa, coi friulani che comunque mantengono i sei punti sul Cosenza che annullerebbero la disputa dei play out.

Serie B, 37 giornata

Ascoli-Cittadella 2-0 (39° Buchel, 48° Baijc)

Brescia-Pisa 1-1 (18° Ayé; 9° Marin)

Cosenza-Monza 0-0

Cremonese-Pescara 1-0 (27° rig. Ciofani)

Virtus Entella-ChievoVerona 1-2 (1° Mancosu; 7° Gigliotti, 43° Di Gaudio)

Frosinone-Vicenza 0-0

Lecce-Reggina 2-2 (14°, 16° Stepinski; 7° Edera, 27° Montalto)

Reggiana-SPAL 0-1 (35° Esposito)

Salernitana-Empoli 1-0 (32° Bogdan)

Venezia-Pordenone 0-0