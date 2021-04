Serie B, i risultati al 45°: Pescara avanti grazie a Galano. Solo 0-0 fra Frosinone e Reggiana

Solo un gol nei primi 45 minuti delle due gare delle 17:00 in Serie B. Lo ha messo a segno nel finale di frazione il pescarese Galano bravo a sfruttare un assist di Odgaard per battere da pochi passi il portiere del Pisa Gori per il momentaneo 1-0. Gara vivace all’Adriatico con il Pisa subito pericoloso con Mazzitelli, prima della risposta dei padroni di casa con il tandem Odgaard-Galano che in due occasioni, prima della rete, va vicino al vantaggio. Solo 0-0 invece fra Frosinone e Reggiana con i padroni di casa che hanno rischiato di restare in dieci: Zampano, già ammonito, infatti va per vicino al secondo giallo al 24° per un tocco di mano abbastanza evidente su cui l’arbitro Ros sorvola fra le proteste emiliane.

La 31^ Giornata di Serie B

Cosenza-Ascoli 2-1 (45° rig. Tremolada, 53° Kone; 21° Quaranta)

Ore 17:00

Frosinone-Reggiana 0-0

Pescara Pisa 1-0 (41° Galano)

Ore 19:00

Brescia-Pordenone

ChievoVerona-SPAL

Virtus Entella-Monza

Vicenza-Cittadella

Lecce-Salernitana

Venezia-Reggina

Rinviata causa Covid-19 Cremonese-Empoli