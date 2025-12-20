Serie B, il Venezia ha cambiato marcia: a Modena la 5^ vittoria nelle ultime 6

Frosinone, Monza e Venezia fanno tutte la cosa giusta ed aspettano ora l'esito della sfida del Palermo. Gli arancioneroverdi di Stroppa hanno ottenuto una convincente vittoria a Modena, che testimonia l'ottimo periodo di forma e la linea tracciata nelle ultime settimane.

Dalla sconfitta rimediata contro il Catanzaro il 2 novembre, i lagunari non hanno mai perso (ad esclusione della sfida di Coppa Italia contro l'Inter chiaramente), collezionando sei risultati utili consecutivi, con i picchi dei successi sul Monza e nel derby contro il Padova e un totale di 5 vittorie in 6 gare.

Di seguito tutti i risultati delle gare giocate in questo pomeriggio, i marcatori e la classifica aggiornata della Serie B.

Bari-Catanzaro 1-2

30' Pontisso (C), 49' Antonini (C), 90'+3 rig. Bellomo (B)

Cesena-Juve Stabia 1-1

29' Bellich (JS), 42' Bastoni (C)

Frosinone-Spezia 2-1

16' Bracaglia (F), 73' Ghedjemis (F) 90+3' Beruatto (S)

Modena-Venezia 1-2

38' Yeboah (V), 74' Casas (V), 90+5 Di Mariano (M)

Monza-Carrarese 4-1

9' e 55' Birindelli (M), 44' Delli Carri (M), 74' Di Stefano (C), 84' Petagna (M)

Padova-Sampdoria 1-1

19' Coda (S), 65' Fusi (P)

Avellino-Palermo 2-2

39' Biasci (A), 69' Ranocchia (P), 83' Pohjanpalo (P), 89' Palumbo (A)

(Ancora da giocare)

Ore 19:30 - Pescara-Reggiana

Domenica 21 dicembre

Ore 15:00 - Virtus Entella-Sudtirol

Ore 17:15 - Mantova-Empoli

CLASSIFICA

Frosinone 37

Monza 34

Venezia 32

Palermo 30

Modena 29

Catanzaro 28

Cesena 28

Juve Stabia 23

Padova 22

Avellino 21

Empoli 20*

Reggiana 20*

Carrarese 19

Bari 16

Südtirol 15*

Virtus Entella 15*

Spezia 14

Mantova 14*

Sampdoria 14

Pescara 10*

* una gara in meno