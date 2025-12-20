Serie B, il Venezia ha cambiato marcia: a Modena la 5^ vittoria nelle ultime 6
Frosinone, Monza e Venezia fanno tutte la cosa giusta ed aspettano ora l'esito della sfida del Palermo. Gli arancioneroverdi di Stroppa hanno ottenuto una convincente vittoria a Modena, che testimonia l'ottimo periodo di forma e la linea tracciata nelle ultime settimane.
Dalla sconfitta rimediata contro il Catanzaro il 2 novembre, i lagunari non hanno mai perso (ad esclusione della sfida di Coppa Italia contro l'Inter chiaramente), collezionando sei risultati utili consecutivi, con i picchi dei successi sul Monza e nel derby contro il Padova e un totale di 5 vittorie in 6 gare.
Di seguito tutti i risultati delle gare giocate in questo pomeriggio, i marcatori e la classifica aggiornata della Serie B.
Bari-Catanzaro 1-2
30' Pontisso (C), 49' Antonini (C), 90'+3 rig. Bellomo (B)
Cesena-Juve Stabia 1-1
29' Bellich (JS), 42' Bastoni (C)
Frosinone-Spezia 2-1
16' Bracaglia (F), 73' Ghedjemis (F) 90+3' Beruatto (S)
Modena-Venezia 1-2
38' Yeboah (V), 74' Casas (V), 90+5 Di Mariano (M)
Monza-Carrarese 4-1
9' e 55' Birindelli (M), 44' Delli Carri (M), 74' Di Stefano (C), 84' Petagna (M)
Padova-Sampdoria 1-1
19' Coda (S), 65' Fusi (P)
Avellino-Palermo 2-2
39' Biasci (A), 69' Ranocchia (P), 83' Pohjanpalo (P), 89' Palumbo (A)
(Ancora da giocare)
Ore 19:30 - Pescara-Reggiana
Domenica 21 dicembre
Ore 15:00 - Virtus Entella-Sudtirol
Ore 17:15 - Mantova-Empoli
CLASSIFICA
Frosinone 37
Monza 34
Venezia 32
Palermo 30
Modena 29
Catanzaro 28
Cesena 28
Juve Stabia 23
Padova 22
Avellino 21
Empoli 20*
Reggiana 20*
Carrarese 19
Bari 16
Südtirol 15*
Virtus Entella 15*
Spezia 14
Mantova 14*
Sampdoria 14
Pescara 10*
* una gara in meno