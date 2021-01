Serie B, l'Empoli è sempre più in vetta: asfaltata la Salernitana, al Castellani finisce 5-0

Un super Empoli asfalta la Salernitana e si candida seriamente alla promozione diretta in Serie A. Un 5-0 netto, meritato, arrivato grazie ad una prova praticamente perfetta della formazione di Alessio Dionisi. Di Ricci, Stulac, Mancuso, Parisi e Olivieri le reti azzurre che non hanno mai permesso ai granata di entrare in partita, giocando ancora una volta un gran bel calcio, come a Napoli in Coppa Italia. Vetta meritata per i toscani, ora a +4 sul Cittadella (con una gara in più). La Salernitana resta al terzo posto, a pari punti col Monza.

