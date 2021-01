Serie B, Lecce-Monza: big-match al Via del Mare. Corini torna in panchina, Balotelli dal 1'

Fischio d'inizio alle 16. Live, pagelle e voci dei protagonisti su TMW!

Caccia alla vetta per il Monza. Dopo il successo rotondo contro la Salernitana, i biancorossi di Cristian Brocchi torneranno in campo al Via del Mare contro il Lecce di Eugenio Corini nel big match della 17a giornata di campionato. Una partita tutta da gustare con i salentini che vogliono rientrare subito nelle zone alte della classifica mentre i brianzoli vogliono tentare l’assalto alla vetta per confermare le ambizioni di promozione.

COME ARRIVA IL LECCE - La lieta notizia è arrivata nella mattinata di ieri quando anche il secondo tampone di Eugenio Corini è risultato negativo e quindi il tecnico potrà essere in panchina al Via del Mare. Dopo la sconfitta di Ferrara, i giallorossi hanno battuto 2-1 in casa il Vicenza e poi pareggiato in casa del Cittadella nell’ultimo turno di campionato. Nel 4-3-1-2 l’attacco sarà affidato a Stepinski e Coda con Mancosu che agirà sulla trequarti.

COME ARRIVA IL MONZA - I biancorossi di Brocchi, che nelle ultime tre gare non hanno mai subito gol, cercano il poker di vittorie consecutive in casa del Lecce. Il tecnico del Monza ritrova Fossati che rientra dalla squalifica. Il centrocampista si giocherà una maglia da titolare con Barberis mentre in attacco Balotelli giocherà dal primo minuto al fianco di Gytkjaer al posto dell'infortunato Mota Carvalho, mentre Boateng agirà sulla trequarti.