Serie B, non solo A diretta. La lotta è aperta anche per play off e salvezza

Non c'è solo la corsa all'ultimo posto in Serie A (con Salernitana, Monza e Lecce in lizza) in queste ultime due giornate di Serie B che andranno in scena oggi e lunedì, ma anche quella ai play off promozione e alla salvezza.

Dietro le prime te, che si giocheranno anche i due pass per le semifinali riservate a terza e quarta, Venezia e Cittadella sono già certe di partecipare agli spareggi per la promozione, ma puntano a migliorare la posizione con lo scontro diretto di lunedì che potrebbe essere decisivo per la quinta piazza. Per gli ultimi due posti invece sono quattro le squadre in lotta: li occupano al momento Brescia e Chievo che sono a pari punti con la SPAL e hanno un punti in più della Reggina. Teoricamente sono ancora in corsa anche Frosinone, Cremonese e Pisa, anche se servirebbe un miracolo a una di queste squadre per conquistare l'ottavo posto.

In coda invece potrebbero non disputarsi i play out. Ascoli e Pordenone infatti al momento hanno sei punti in più del Cosenza, un distacco che se mantenuto in questi 180 minuti annullerebbe lo spareggio retrocessione, ma Reggiana e Cosenza possono ancora sperare di riaprire la situazione, mentre il Pescara è virtualmente retrocesso, con all'ultima giornata un Pordenone-Cosenza che potrebbe diventare fondamentale.