Serie B, presentato il pallone ufficiale dei playoff: sarà nero, grigio e oro

Kappa e Lega Serie B presentano il KOMBAT™ Ball 2025/2026, quarto pallone ufficiale di questa stagione di Serie BKT. Dopo la versione “ufficiale”, la Winter Edition ad alta visibilità e il Pallone rosso dedicato alla ricorrenza del 25 novembre contro la violenza sulle donne, arriva ora un’edizione speciale riservata alle gare Playoff della Serie BKT.

Si arricchisce quindi con nuovi modelli la partnership fra Kappa e LNPB, giunta alla nona stagione consecutiva e che nella 2026/2027 taglierà l’importante traguardo del decimo anniversario.

Il KOMBAT™ Ball 2025/2026 è un pallone termosaldato con certificazione FIFA QUALITY PRO, caratterizzato da 14 pannelli, micro-texturizzazione per un miglior controllo e un design composto dagli ‘Omini’ in oro, dal logo della Serie BKT, della Lega B, delle Finals Playoff 25/26 e con inserzioni in colore nero, grigio e oro.