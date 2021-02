Serie B, Reggiana-Ascoli: Alvini punta su Ardemagni, Sottili senza Simeri ma con Bajic

Giornata numero ventitré in Serie B, dopo il turno di sabato si torna in campo a Reggio Emilia per il match in chiave salvezza tra Reggiana e Ascoli. Punti che diventano pesanti in questa fase del torneo, la squadra di Alvini si giocherà tanto contro la formazione di Andrea Sottil che con l'avvento del nuovo tecnico ha certamente cambiato passo. Partiamo dai padroni di casa desiderosi di reagire dal brutto schiaffo subito praticamente a tempo scaduto in casa del Chievo, una partita giocata alla pari contro i clivensi ma il gol di Obi ha vanificato tutti gli sforzi della Reggiana. C'è da reagire, da dimenticare in fretta il match del Bentegodi e concentrarsi a questa importante sfida. Dall'altra parte arriva un Ascoli che ha fatto bene con il cambio in panchina e il mercato, l'arrivo di gente come Federico Dionisi ha dato una marcia in più ai colori bianconeri. Lo stesso ex attaccante del Frosinone è andato in gol nelle ultime due gare con la vittoria contro il Lecce ed il pari proprio con i ciociari agganciando la zona playout.

COME ARRIVA LA REGGIANA - "Siamo sulla strada giusta". Questo il pensiero prima della sfida da parte di Massimiliano Alvini in vista di questo incontro pericoloso ma che vale tanto per il futuro. Intanto il tecnico dovrà fare a meno di Cerofolini, l'estremo difensore titolare ha rimediato infatti un infortunio che lo terrà fuori almeno un mese. In porta ci sarà Voltolini mentre in difesa si prova a recuperare Ajeti che era assente contro il Chievo. In mezzo al campo quasi certa la maglia da titolare per Ivan Varone con Del Pinto e Laribi. Davanti ci sarà stavolta Ardemagni e non Zamparo, l'ex di turno sarà affiancato da Siligardi.

COME ARRIVA L'ASCOLI - Compattezza e gioco corale, questa la ricetta di Andrea Sottil che sta raccogliendo risultati su risultati dopo un inizio shock di stagione per i colori bianconeri. Per questa sfida l'assente sicuro è Simone Simeri, squalificato dopo il brutto gesto contro il Frosinone. Nel 4-3-1-2, modulo speculare a quello della Reggiana, quindi ci sarà spazio per l'ex Udinese Bajic affiancato da Federico Dionisi con Sabiri alle spalle. In mezzo al campo è ballottaggio tra Eramo e Caligara con il primo favorito. Cambierà poco invece nella retroguardia, confermato Kragl terzino a sinistra.