Serie B, Reggiana-Pordenone: snodo cruciale in ottica salvezza

vedi letture

Calcio d'inizio alle ore 14. Live, pagelle e dichiarazioni su TMW

Riparte la Serie BKT dopo lo stop sancito il 18 Aprile in Assemblea di Lega per permettere la disputa dei match rinviati causa Covid e per favorire il recupero dei tanti giocatori contagiati nelle varie squadre per garantire la regolarità di questo finale di stagione. L'epilogo della regular season vedrà tutte le gare svolgersi in contemporanea, a partire dalla 35ªgiornata in programma questo pomeriggio. Al "Mapei Stadium-Città del Tricolore" di Reggio Emilia, i padroni di casa della Reggiana sfidano il Pordenone in un match decisivo per le sorti di entrambe le compagini: nonostante una stagione pesantemente influenzata dalle tante problematiche dovute alla pandemia, i granata sono ancora in corsa per la salvezza ma dovranno giocarsi al meglio le ultimissime chances a loro disposizione. Finale in apnea per i friulani, in ripresa dopo il crollo verticale patito tra Febbraio e Marzo, ma distanti solo quattro lunghezze dalla zona play-out. Calcio d'inizio alle ore 14, arbitra il fischietto internazionale Fabio Maresca di Napoli.

COME ARRIVA LA REGGIANA - Il silenzio stampa che perdura dal post partita di Reggio Calabria lascia un velo di mistero sulla formazione granata. Sicuri assenti Del Pinto e Mazzocchi, ai quali si aggiunge l'acciaccato Costa. Indisponibile anche Kargbo, squalificato per un turno dal Giudice Sportivo. Tornano invece a disposizione Martinelli e Gyamfi, out rispettivamente da fine Febbraio e metà Marzo. Rebus modulo: il tecnico Massimiliano Alvini è tornato a schierare la Regia con il 3-5-2, ma non è da escludere una soluzione più offensiva per dare una sterzata al finale di campionato. Davanti alla porta di Venturi probabile la riconferma di Ajeti, Rozzio e Yao. Sulle corsie laterali Libutti e Lunetta sono in vantaggio su Kirwan e Zampano, mentre è quasi scontato l'impiego in mezzo al campo di Rossi, Varone e Radrezza. Da decifrare la posizione di Laribi: l'ex Bari potrebbe essere schierato a ridosso dell'unica punta o arretrato sulla trequarti. Zamparo favorito su Ardemagni per il ruolo di terminale offensivo, per Siligardi (recuperato dopo il lungo stop imposto dal Covid) possibile ingresso a gara in corso.

COME ARRIVA IL PORDENONE - "Queste sono partite importanti e belle da vivere: mettono in palio tanto e racchiudono la bellezza del calcio. Per la Reggiana sicuramente vale molto e proverà a vincere a tutti i costi, ma anche per noi è importantissima. In queste ultime quattro gare ogni punto ci può avvicinare all’obiettivo, sarà fondamentale affrontarle con estrema lucidità". Alla vigilia del match contro i granata, Maurizio Domizzi traccia la strada per il finale di stagione; il tecnico romano recupera Musiolik e Calò dopo il turno di stop scontato nel recupero della 30ªgiornata contro il Pisa, ma perde per squalifica Barison. Indisponibili gli infortunati Finotto e Morra. Al centro del reparto arretrato davanti a Perisan, probabile l'utilizzo di Bassoli al fianco di Camporese, con Berra e Falasco sulle corsie laterali. Magnino, Calò e Misuraca sono gli indiziati a presidiare la linea mediana, con Zammarini avanzato sulla trequarti. Davanti testa a testa tra Musiolik e Mallamo, con quest'ultimo favorito per spalleggiare l'inamovibile Ciurria.