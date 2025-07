Ufficiale Reggiana, è addio con Cigarini: il centrocampista non rinnoverà. Il saluto del club

“Grazie per avere incantato Reggio Emilia con le tue magie in campo. Talento e carisma, in una parola Campione. Buona fortuna, Ciga”.

Con queste poche righe la Reggiana ha salutato l’esperto centrocampista dopo quattro stagioni contraddistinti dalla promozione in Serie B al secondo anno e poi da due salvezze consecutive. In totale per il classe ‘86, che ora è svincolato, sono state 86 le presenze in granata con tre gol all’attivo. Nell’ultima stagione, complice qualche problema fisico, il giocatore è invece sceso in campo in 10 occasioni, collezionando però un basso minutaggio (129 minuti), ricoprendo però un ruolo importante nello spogliatoio.