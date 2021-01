Serie B, Salernitana-Pordenone: granata per il riscatto, ramarri per i play-off

Prima gara del 2021 per Salernitana e Pordenone, che questa sera alle 18,00 si affronteranno all'Arechi per la 17esima giornata. La squadra granata capolista ha tutta l'intenzione di iniziare al meglio il nuovo anno riscattando la sconfitta di Monza e ottenere tre punti che le permetterebbero di presentarsi allo scontro diretto con l'Empoli ancora da prima in classifica. I ramarri, dal canto loro, vengono dal convincente successo per 3-0 sulla Reggiana che li ha portati a tre punti dalla zona play-off. A dirigere la gara sarà il signor Antonio Rapuano della sezione di Rimini.

COME ARRIVA LA SALERNITANA - Squadra sostanzialmente al completo per mister Castori, che lascia a casa solo Micai e Baraye, in odore di partenza. Ce la fa dunque Gyomber, in forse fino all'ultimo per qualche acciacco fisico. Si ripartirà dal con ogni probabilità dal 4-4-2: in difesa ci saranno Aya e Gyomber con Casasola e Lopez sugli esterni, mentre in mezzo al campo si rivede Capezzi dal primo minuto insieme a Di Tacchio. Sugli esterni dovrebbero esserci Kupisz e Anderson, mentre in avanti il tandem Djuric-Tutino.

COME ARRIVA IL PORDENONE - Tesser deve rinunciare solo all'indisponibile Pasa. I ramarri dovrebbero proporre ancora il 4-3-1-2 con Vogliacco, Barison, Bassoli e Falasco davanti a Perisan. In mediana Calò si riprenderà la titolarità accanto a Scavone e Zammarini, mentre sulla trequarti Mallamo agirà alle spalle del tandem offensivo Ciurria-Diaw.