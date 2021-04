Serie B, Salernitana-Venezia: recuperi importanti per i due tecnici

Quest'oggi all'Arechi andrà in scena il big match della trentaquattresima giornata del campionato cadetto, quella tra Salernitana e Venezia, rispettivamente terza e quarta forza del torneo. I granata precedono i lagunari di quattro punti in classifica e sono a -1 dal Lecce secondo dopo il successo importante contro l'Entella e la contemporanea sconfitta dei salentini contro la Spal. I veneti vengono invece dal secco 3-0 al Cosenza che ha permesso si superare il Monza. A dirigere la gara sarà il signor Francesco Forneau della sezione di Roma 1.



COME ARRIVA LA SALERNITANA - Mister Castori può contare sul rientro di Jaroszynski dalla squalifica e il recupero di Gondo, ma dovrà ancora fare a meno degli infortunati Aya e Coulibaly, oltre ai lungodegenti Lombardi e Dziczek. Si tornerà al classico 3-5-2, con Bogdan, Gyomber e Veseli davanti a Belec; a centrocampo ballottaggio tra Anderson e Kiyine, con l'italo-brasiliano favorito, per un posto affianco a Di Tacchio e Capezzi, con Casasola e Jaroszynski sugli esterni; in avanti il tandem Tutino-Djuric.

COME ARRIVA IL VENEZIA - In settimana tegola per Zanetti a causa dell'infortunio al piede di Karlsson, che ha concluso la stagione. Assente anche Myllymaki in via di recupero, mentre è recuperato Taugourdeau, tornato tra i convocati. Sarà ancora 4-3-1-2: davanti a Maenpaa ci saranno Mazzocchi, Modolo e Ceccaroni, Ricci; a centrocampo Fiordilino, Crnigoj e Maleh, mentre in avanti Aramu agirà alle spalle del tandem Forte-Di Mariano.