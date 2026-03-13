Serie B, Sampdoria-Venezia: sfida all'insegna del riscatto e della continuità
In occasione della 30esima giornata di Serie BKT, la "nuova" Sampdoria di Attilio Lombardo ospiterà al Luigi Ferraris il Venezia di Giovanni Stroppa, in rampa di lancio verso il ritorno in Serie A dopo appena una stagione.
COME ARRIVA LA SAMPDORIA
La Sampdoria arriva alla sfida contro il Venezia dopo l'ennesima rivoluzione in panchina degli ultimi anni. Attilio Lombardo proverà a dare una scossa ad ambiente e squadra, reduce da 3 sconfitte nelle ultime quattro di campionato che hanno inevitabilmente aggravato la classifica della formazione blucerchiata, oggi 15esima a soli due punti dalla zona retrocessione.
COME ARRIVA IL VENEZIA
Se da un lato c'è una Sampdoria in estrema difficoltà, dall'altro c'è invece un Venezia che non ha alcuna intenzione di fermarsi. Nelle ultime 10 di campionato la formazione di Stroppa ha vinto in 8 occasioni, macinando così punti su punti che oggi gli valgono la testa della classifica di Serie BKT. Vincere a Marassi contro la Sampdoria potrebbe valere doppio in ottica promozione diretta, considerando lo scontro diretto di questo weekend tra Palermo e Monza.