Sampdoria-Venezia 0-0, le pagelle: Adorante delude, Martinelli decisivo

SAMPDORIA-VENEZIA: IL RISULTATO FINALE

SAMPDORIA (a cura di Andrea Piras)

Martinelli 7 - Nelle uscite non è sicure e da una di queste rischia tantissimo su Hainaut. Non si fida della presa su un terreno bagnato, salva su Adorante rimediando ad un’altra imprecisione. Decisivo nel secondo tempo su Busio.

Palma 6,5 - Rischia poco dalla sua parte nonostante il Venezia faccia un giro palla insistente e cerchi l’imbucata dalla sua parte. Non coperto a sufficienza da Di Pardo riesce comunque a tenere botta.

Hadzikadunic 6 - Torna in campo dal primo minuto dopo un problema fisico che lo ha tenuto lontano dal campo nelle ultime gare. Marca Adorante praticamente a uomo senza risparmiarsi, esce all’intervallo. Evidentemente non è al top. Dal 46’ Ferrari 6 - Entra bene in partita dopo diverso tempo passato fra panchina e box. Sicuro nell’andare a pressare l’avversario.

Viti 6 - Confermato sul centro sinistra, ha il suo bel da fare contro gli avversari che sono comunque più tecnici e hanno più freschezza. Commette qualche sbavatura di troppo concedendo l’area di rigore agli attaccanti del Venezia.

Di Pardo 5,5 - Vince il ballottaggio con Depaoli sulla fascia destra. Tanti errori contro Franjic che ha campo libero sulla sua corsia di competenza nel primo tempo. Nella ripresa entra con un piglio diverso ma commette ancora qualche sbavatura.

Esposito 6 - Lombardo gli consegna la fascia da capitano, segno di fiducia ma anche di responsabilità. Non parte male facendo la fase di contenimento, nel secondo tempo è più grintoso.

Conti 6,5 - Non molla un centimetro in mezzo al campo. Va a pressare sempre alto sui portatori di palla e chiude la porta alle ripartenze venete. Recupera anche buoni palloni che generano delle transizioni interessanti. Dall’81’ Ricci s.v.

Cicconi 6 - Viene puntato spesso nel primo tempo. Cambia marcia nella seconda frazione di gara quando spinge e va al cross verso il dell’area con più costanza. L’impegno non manca anche nella fase di contenimento.

Cherubini 6 - Fa la fase difensiva con i centrocampisti con grande spirito di sacrificio. Prova a ripartire in velocità senza però trovare lo spunto giusto per andare alla conclusione. Prestazione comunque di grande impegno.

Begic 6,5 - E’ comunque l’uomo più pericoloso dei suoi. Nel primo tempo calcia a giro sfiorando la rete che avrebbe fatto venire giù lo stadio. Un tacco che andrebbe evitato crea un’occasione per gli ospiti nel recupero ma per fortuna della Samp senza conseguenze. Dall’86’ Pafundi s.v.

Brunori 5,5 - La partita non è certamente facile con il Venezia a fare gioco e quindi i palloni dalle sue parti latitano. Ma quando ha un’occasione nel primo tempo calcia troppo debolmente fra le braccia di Stankovic. Dall’86’ Soleri s.v.

Attilio Lombardo 6,5 - Non è facile affrontare questo Venezia specialmente dopo il tanto possesso palla veneto nel primo tempo. La sua squadra però lotta e conquista un punto d’oro nella corsa per la salvezza.

VENEZIA

Stankovic 6 - Spettatore non pagante questa sera a Marassi.

Hainaut 6 - È il più pericoloso tra i suoi nel corso del primo tempo. Spina costante nel fianco della difesa blucerchiata.

Schingtienne 6 - Partita senza sbavature la sua. Sempre attento quando chiamato in causa.

Svoboda 6 - Giganteggia in difesa guidando da vero capitano i suoi compagni di reparto.

Sagrado 5.5 - Da un esterno (pre)potente come lui ci si aspettava decisamente di più. È mancata la sua spinta sulla fascia.

Dagasso 5.5 - Tanta qualità al servizio del Venezia, anche se ad intermittenza. Dal 63’ Lauberbach 5.5 - Dal suo ingresso Stroppa si aspettava più peso in fase offensiva, ma così non è stato.

Doumbia 5.5 - Oggi non è nella sua versione migliore, nonostante un avvio convincente.

Busio 6 - Martinelli gli nega la gioia del gol ad inizio ripresa. Bene in fase di ripiego e nella gestione e smistamento del pallone.

Franjic 5 - Bene nelle letture difensive, meno nella gestione del pallone.

Perez 5.5 - Il suo sinistro crea costante pericolo. Nella ripresa, però, cala di rendimento.

Adorante 5 - Partita molto complicata per lui, dove non riesce mai a rendersi pericoloso. Dal 63’ Casas 5 - Qualche sponda e poco più. Ingresso in campo anonimo il suo.

Giovanni Stroppa 5.5 - L’obiettivo era quello di vincere per riuscire a tornare a +3 dal Monza, ma l’ottima organizzazione della Samp l’ha quasi fatto andare in confusione. Lascia il campo molto deluso.