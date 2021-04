Serie B, Spal-Ascoli: gli estensi sognano la A, ma i bianconeri vogliono il colpaccio

vedi letture

Anticipo del venerdì tra Spal e Ascoli allo stadio Mazza, partita tutt'altro che scontata pur con situazioni di classifica opposte. Gli estensi, rivitalizzati dalla cura Rastelli, hanno vinto a Lecce e sognano addirittura la clamorosa rimonta in ottica promozione diretta, ma i bianconeri hanno battuto e con merito tutte le grandi del campionato eccezion fatta per la Salernitana. Peccato per l'assenza di pubblico: ci sarebbe stata una bella cornice sugli spalti. Arbitrerà il signor Giacomelli.

COME ARRIVA LA SPAL

Estensi in un ottimo momento di forma. Tanti calciatori di spessore come Mora, Missiroli e Asencio reclamano spazio, ma mister Rastelli ha trovato i suoi equilibri e difficilmente stravolgerà la formazione che ha vinto e convinto al Via del Mare contro il Lecce. L'unica novità di rilievo potrebbe esserci nel reparto offensivo, con Floccari che ha mostrato una buona condizione fisica e potrebbe essere schierato dal primo minuto con Di Francesco in veste di seconda punta e Valoti alle loro spalle. Un 4-3-1-2 che può diventare 4-3-3 in qualunque momento senza variare gli interpreti. Dietro Okoli si è conquistato la riconferma dopo il gol fondamentale di sabato scorso, non si tocca nemmeno Ranieri che è il grande ex della contesa. In mediana possibile riconferma a sorpresa di Murgia.

COME ARRIVA L'ASCOLI

Sono 25 i calciatori bianconeri convocati da Mister Sottil per la trasferta di Ferrara. Nessuna dichiarazione in conferenza stampa, anche in modo strategico per non dare vantaggi all'avversario. Non recuperano Kragl e Stoian, a disposizione tutti gli altri. Occhio al cartellino. Sono diffidati due titolari del reparto arretrato come Brosco e Pucino. Non convocati per scelta tecnica Ghazoini, Lico e gli ormai esclusi Cavion ed Vellios: il centrocampista ha firmato un triennale con la Salernitana e andrà via a parametro zero. Per quanto riguarda la formazione, chiaramente non si tocca Federico Dionisi: il bomber ha letteralmente cambiato la stagione dei marchigiani e dai suoi piedi passa la salvezza. Possibile un tandem con Bidaoui e Sabiri a sostegno, nella ripresa ci potrebbe essere spazio per il 4-3-3- con l'inserimento di Parigini. Buchel, Eramo e Saric sarà il terzetto in mediana.