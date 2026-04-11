Serie B, Südtirol-Modena: padroni di casa per ritrovare il sorriso, ospiti per il quinto posto

La Serie BKT si avvia alla volata finale con la 34ª giornata, che mette di fronte tra le altre Südtirol e Modena. Una partita importante per entrambe le squadre, in un momento di difficoltà di risultati e vogliose di ritrovare punti e vittoria per i proprio obiettivi.

COME ARRIVA IL SÜDTIROL - I padroni di casa tornano al Druso per cercare di uscire da un momento di flessione. I ragazzi di Castori infatti, non trovano i tre punti dal 3 marzo contro la Reggiana. Da lì sono arrivate tre sconfitte e due pareggi, che hanno fatto svanire il sogno playoff che si era concretizzato con l'ottimo cammino di inizio 2026.

COME ARRIVA IL MODENA - I canarini sono incappati in una clamorosa e inaspettata sconfitta sul campo del Bari, che ha interrotto una striscia di due vittorie consecutive. Per fortuna dei ragazzi di Sottil, anche il Catanzaro ha rallentato, pareggiando in casa contro il Monza, e per questo motivo il quinto posto è rimasto solo a tre punti di distanza. Adesso l'obiettivo è continuare a fare punti in attesa di recuperare lo scontro diretto contro i calabresi.