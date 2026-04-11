Südtirol, Castori: "Piccolo passo verso la salvezza. Perdere sarebbe stata una beffa"

Le parole del tecnico del Südtirol Fabrizio Castori in conferenza, riportate da FCS TV, al termine della sfida contro il Modena terminata 1-1.

"È un passo piccolino verso la salvezza, però ho visto il campionato e come è duro il pane per tutti, noi siamo contenti di aver fatto un punto che ci avvicina alla buona salvezza. Per le occasioni create potevamo vincere, abbiamo preso due traverse, un palo, abbiamo sbagliato un calcio di rigore e questo chiaramente pesa nell'economia di una partita. Però considerando che siamo andati sotto, con una squadra molto forte, merito ai ragazzi che hanno saputo recuperare il risultato. Potevamo anche ribaltarla, però alla fine si poteva anche perdere, sarebbe stata una beffa, per fortuna Adamonis ci ha messo una pezza perché saremmo stati qui a commentare una beffa"