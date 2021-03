Serie B, vecchietti a chi? Pomini e gli altri, parate e gol senza età

In una Serie B molto giovane, con ben 10 giocatori convocati dall’Italia Under 21 per gli Europei e diversi altri da varie nazionali in giro per il continente, c’è spazio per alcuni vecchietti che a dispetto dell’età stanno dimostrando di poter fare ancora la differenza. A fare il quadro della situazione è La Gazzetta dello Sport in edicola.

Il più anziano fra questi è il portiere del Venezia Alberto Pomini che a quarant’anni è diventato titolare a causa dell’infortunio subito dal compagno Lezzerini. Meglio di lui hanno fatto solo i colleghi Buffon e Pegolo in questa stagione. Fra i giocatori di movimento invece vanno segnalate le prestazioni di Christian Maggio, 39 anni, arrivato a gennaio al Lecce e subito padrone della corsia destra e German Denis, sempre più uomo da rincorsa della Reggina. C’è poi il capitano del Cittadella Manuel Iori che spera all’alba dei 40 di conquistare finalmente la Serie A e infine in casa SPAL si attende di capire se col cambio di allenatore potrà arrivare anche il momento della rinascita di Sergio Floccari.