Serie B, Venezia corsaro con un Aramu superstar. A segno anche Esposito: 4-1 al Monza

Vittoria pesantissima per la corsa al secondo posto per il Venezia che vince in casa del Monza e si porta a -3 dal secondo posto del Lecce. Un successo netto per 4-1 in cui brilla la stella di Mattia Aramu autore di una prestazione super con tanto di tripletta e pallone portato a casa. Il fantasista lagunare indirizza la gara a favore dei suoi dopo neanche 20 minuti con le prime due marcature e al 56° chiude i conti. A poco serve la rete della bandiera di Armellino due minuti dopo, visto che nel finale trova gloria anche il gioiellino dell’Inter Esposito che cala il poker segnando la sua prima rete con gli arancioneroverdi.

Serie B,

30^ Giornata

Ascoli-Cremonese 0-0

Empoli-V. Entella 1-0 (37° Casale)

Frosinone-Lecce 0-3 (53°, 69° Coda, 85° Rodriguez)

Reggiana-Cosenza 1-1 (75° Varone; 3° Gliozzi)

Vicenza-Pescara 1-0 (59° Meggiorini)

Monza-Venezia 1-4 ( 58° Armellino; 6°, 19°, 56° rig. Aramu, 86° Se. Esposito)

ORE 18:00

SPAL-Cittadella

DOMENICA 21 MARZO

ORE 15:00

Reggina-ChievoVerona

ORE 21:00

Salernitana-Brescia

RINVIATA A DATA DA DESTINARSI

Pordenone-Pisa