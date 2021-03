Spal, Gazzoli duro dopo il ko di Pisa: "Brutta figura, ora non possiamo più sbagliare"

Dopo la brutta sconfitta per 3-0 in casa del Pisa l’unico a prendere la parola in casa Spal è il direttore generale Andrea Gazzoli: “É stata una brutta partita fin dall’inizio abbiamo fatto fatica a giocare e nel secondo tempo abbiamo fatto anche peggio. Ci sembrava corretto stasera parlare come società perché probabilmente abbiamo sbagliato qualcosa anche noi facendo passare qualche messaggio sbagliato in questo periodo. Abbiamo fatto veramente una brutta figura che non dovrà ripetersi".

Gli infortuni condizioneranno il prosieguo del campionato?

“Stasera abbiamo subito due o tre infortuni seri e perdiamo anche Strefezza che verrà squalificato però il Pisa con diverse assenze ha dimostrato che le partite si possono vincere in undici contro qualsiasi avversario”.

Come si esce da questo momento difficile?

“Dobbiamo fare un analisi serena tra di noi. Non possiamo più sbagliare un millimetro, c’è ancora tempo per tornare a fare quello di bello che abbiamo fatto nella prima parte del torneo. Questo ultimo periodo non ci ha soddisfatti e non porterebbe a niente”.