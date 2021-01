SPAL, Marino: "Viviani aggregato per vivere il clima partita". I convocati per la Reggiana

Nella conferenza stampa di ieri, Pasquale Marino tracciato anche il punto sulla sua SPAL, che questa sera affronterà la Reggiana in occasione della 18^ giornata del campionato di B. Come noto, per la partita non sono disposizione Di Francesco e Castro, e proprio sui convocati, questo il pensiero del mister: "Castro non è tra i convocati per questo motivo. Ha diverse situazioni in attesa che si possono concludere e ho valutato insieme al ragazzo di lasciarlo tranquillo. Abbiamo bisogno di gente concentrata e visto gli scenari possibili, per questa settimana, preferiamo fare così. Da un momento all’altro può succedere qualcosa e siamo in attesa di sapere. Lucas è d’accordo. Può starci anche un suo trasferimento. Jankovic? Siamo in tanti e si fanno delle scelte. Sicuramente è un giocatore importante, ma a quell’età ha bisogno di giocare con una certa continuità. Abbiamo puntato su chi nel suo ruolo potesse essere una alternativa, come Brignola. Tra i due è meglio un giovane piuttosto che uno che ha una certa età e fa parte del giro della Nazionale del suo Paese. Viviani ha avuto diverse problematiche in questo periodo. Ora non è al cento per cento, ha fatto diverse sedute con noi e lo convoco per fargli prendere il clima partita. Ha sofferto tanto e quando stai fuori, dal punto di vista psicologico, vivi anche dei momenti brutti. Deve ritrovare l’allegria dello spogliatoio. Se torna quello che conosciamo, ci darà una grossa mano per il futuro”.

E poco fa, il club estense ha reso noto l'elenco dei convocati:

PORTIERI: Berisha, Minelli, Thiam

DIFENSORI: Okoli, Ranieri, Spaltro, Tomovic, Vicari

CENTROCAMPISTI: D’Alessandro, Dickmann, Esposito, Missiroli, Murgia, Sala, Sernicola, Strefezza, Valoti, Viviani

ATTACCANTI: Brignola, Floccari, Moro, Paloschi, Seck.