Ufficiale Spezia, saluta Lukas Mühl: il difensore ha risolto il contratto con le Aquile

vedi letture

Spezia Calcio rende noto di aver trovato l'accordo per la risoluzione consensuale del contratto che legava il calciatore Lukas Mühl, al club di via Melara.

Al calciatore, i migliori auguri per un futuro denso di soddisfazioni, sportive e non.