Ufficiale Da Perseu a Omorogbe, il Bra saluta quattro giocatori dopo la promozione in Serie C

Dopo la promozione in Serie C il Bra ha annunciato gli addii di quattro calciatori che hanno preso parte alla storica promozione fra i professionisti:

“A.C. Bra comunica che Fausto Perseu​ (centrocampista 2002), Giordano Cannatelli​ (laterale destro 2005), Nicolas Omorogbe ​(difensore 2005) e Riccardo Ariello ​(portiere 2006) non proseguiranno il loro percorso in prima squadra, nella stagione 2025/2026 in Serie C. - si legge nella nota - Anche l​oro quattro hanno dato tanto per e con i nostri colori giallorossi, contribuendo al trionfo del Bra nel girone A di Serie D. A loro va il nostro sentito ringraziamento, con l'augurio per le migliori fortune sportive e personali”.

Perseu nella scorsa stagione ha disputato 36 gare con cinque reti all’attivo, Cannatelli invece ha giocato 22 gare con un gol, mentre Omorogbe ha raccolto solo 12 presenze, mentre Ariello ha giocato solo una partita alla penultima di campionato.