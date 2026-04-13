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Spezia, Stillitano duro: "Errori evidenti, ma si va avanti con Roberts"

Spezia, Stillitano duro: "Errori evidenti, ma si va avanti con Roberts"TUTTO mercato WEB
ieri alle 00:19Serie B
Alessandra Stefanelli

Momento di grande tensione in casa Spezia dopo la sconfitta contro il Mantova. Il presidente Charlie Stillitano ha espresso tutta la sua delusione in conferenza stampa, analizzando una stagione fin qui complicata e ricca di difficoltà.

“Sono deluso e arrabbiato, sono stati commessi tanti errori”, ha dichiarato il dirigente, sottolineando però come il patron Roberts non abbia alcuna responsabilità diretta: “Ha versato 65 milioni e ha sempre garantito il suo impegno”. Stillitano ha ammesso la gravità del momento, pur evitando di parlare apertamente di Serie C: “Ci sono problemi evidenti, ma abbiamo ancora punti a disposizione e dobbiamo provarci fino alla fine”.

Il presidente ha confermato anche un confronto interno con la proprietà: “Parleremo con Roberts per trovare una soluzione. Non ha intenzione di lasciare, vuole continuare questo progetto”. Non sono mancate parole dure anche sul clima vissuto dopo la gara: “Dalla curva sono arrivati insulti e sputi, non è accettabile. Gli spezzini sono tifosi straordinari, ma oggi si è andati oltre”. Infine, uno sguardo al futuro: “Stiamo vivendo un momento difficile, ma crediamo ancora nel progetto e nella possibilità di tornare in Serie A. Serve ritrovare energie e compattezza”.

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