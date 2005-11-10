Ufficiale
A Mantova arriva anche il nuovo Ds. L'incarico è stato affidato a Brutti
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Lo avevamo anticipato ieri, ora arriva anche l'ufficialità: Fabio Brutti è il nuovo Direttore Sportivo del Mantova. A renderlo noto, la stessa società virgiliana, mediante la nota ufficiale che di seguito riportiamo:
"Il Mantova 1911 e’ lieto di annunciare di aver affidato l’incarico di Direttore Sportivo a Fabio Brutti.
Il nuovo dirigente, al quale diamo il benvenuto in BiancoRosso augurandogli buon lavoro, verrà presentato alla stampa domani, venerdì 29 maggio, alle ore 16.00 nella sala stampa del Sinergy Mantova Center alla presenza del Presidente Filippo Piccoli".
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