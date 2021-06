Ternana, si guarda in casa del retrocesso Pescara: occhi su Fiorillo, Galano e Busellato

La Ternana guarda verso Pescara per rinforzare la squadra in vista del prossimo campionato di Serie B. Come riporta il Corriere dell'Umbria, le Fere avrebbero messo nel mirino il portiere Vincenzo Fiorillo (ma la trattativa non è semplice perché il giocatore ha un contratto triennale con gli abruzzesi), il mediano Massimiliano Busellato, già in rossoverde nella stagione 2015-16 e il tornante Cristian Galano, a Pescara nelle ultime due stagioni dopo l'esperienza a Foggia.