Ufficiale Ternana Women, arriva la slovena ex Fiorentina e Roma Kaja Eržen

La Ternana Women è orgogliosa di annunciare l’arrivo in squadra di Kaja Erzen, calciatrice slovena di grande esperienza e qualità, reduce da un percorso importante tra Slovenia, Austria e Italia.

Classe ’94, nata a Kranj, Kaja può giocare sia da difensore che da centrocampista, ed è un punto fermo della nazionale slovena. Inizia la sua carriera giovanissima con lo ŽNK Velesovo, debuttando a soli 14 anni in seconda divisione slovena. Tre anni più tardi approda al Pomurje, con cui vince due double campionato-coppa. Poi parte l'avventura triennale (2013-16) in Austria con Carinthians e LUV Graz, seguita dal ritorno in patria all’Olimpia Lubiana, dove conquista un altro scudetto e segna 22 gol in 19 partite. Nel 2017 sbarca in Italia: gioca in Serie A con il Tavagnacco (43 presenze e 6 gol nel biennio 2017-19), poi approda alla Roma dove vince la Coppa Italia 2020 (primo trofeo della storia giallorossa, una rete in 26 gare dal 2019 al 2021). Seguono le positive esperienze con Napoli (20 presenze e un gol) e Fiorentina (63 gettoni), dove ha giocato fino alla scorsa stagione. Nel suo curriculum: 153 partite in Serie A, 8 gol segnati, 24 gare di Coppa Italia con 5 reti

Una carriera fatta di qualità, versatilità e personalità. Ora, è pronta a scrivere un nuovo capitolo con la maglia rossoverde.

Le dichiarazioni di Kaja Eržen dopo la firma: "Gioco come terzino destro ma mi sento libera di coprire tutta la fascia. Vivo in Italia da diversi anni e mi sento molto bene qua. Ho scelto Terni perché seguo mister Cincotta da tempo e perché credo sia il momento giusto per lavorare insieme. I miei obiettivo per questa stagione sono: stare bene, divertirmi in campo e portare la mia esperienza per aiutare la squadra per raggiungere gli obiettivi comuni".

Kaja Eržen ha firmato un contratto con la Ternana Women fino a giugno 2027.