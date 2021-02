Tesser: "Contro la Reggina servirà un Pordenone a livello ottimale". I convocati

Alla vigilia della gara contro la Reggina, valida per la 24^ giornata del campionato di B, consueta conferenza stampa di mister Attilio Tesser in casa Pordenone: "Dopo la gara contro il Cittadella c'è voglia di riprendere in maniera positiva, siamo consapevoli che è un momento importante del campionato e domani ci aspetta una gara particolarmente impegnativa: servirà un Pordenone a livello ottimale. La Reggina è un'ottima squadra, ha trovato una quadra importante ed è in un momento ottimale, fanno risultato e subiscono poco: sono molto offensivi, hanno un'identità ben precisa, con anche Menez che è superiore alla media a livello di individualità, ma al netto di tutto ciò è importante ciò che facciamo noi. Coraggio, personalità, umiltà e autostima è ciò che servirà".

Due turni di squalifica per il mister, che seguirà la gara dalla tribuna: "La settimana è stata preparata come sempre, non cambia nulla. Purtroppo ho preso due giornate di squalifica, ci saranno però i miei collaboratori: conta ciò che facciamo in settimana e l'atteggiamento della squadra, anche se non essere in campo mi dispiace molto".

Nota poi alla formazione: "Dobbiamo sciogliere gli ultimi dubbi. A ogni modo rientra Vogliacco dopo un lungo periodo, anche lui sarà pronto per giocare: ma grossi cambiamenti non ci saranno".

Spazio quindi all'elenco convocati. Di seguito la lista dei 22:

PORTIERI: Bindi, Passador, Perisan

DIFENSORI: Barison, Berra, Camporese, Chrzanowski, Falasco, Stefani, Vogliacco

CENTROCAMPISTI: Biondi, Magnino, Mallamo, Misuraca, Rossetti, Scavone, Zammarini

ATTACCANTI: Banse, Butic, Ciurria, Morra, Musiolik.