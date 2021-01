tmw Ascoli, il difensore Ghazoini verso il prestito alla Virtus Francavilla

Il giovane difensore Emin Ghazoini, classe 2001, è in procinto di lasciare l'Ascoli per trovare maggiore spazio nella seconda parte di stagione. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione il capitano del Marocco U20 sarebbe infatti vicino al prestito alla Virtus Francavilla in Serie C.