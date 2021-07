Ascoli, Ghazoini e Sarzi Puttini in uscita. Non rientrano nei piani della società bianconera

vedi letture

Emin Ghazoini e Daniele Sarzi Puttini non rientrano nei piani dell'Ascoli e in questa finestra di mercato si cercherà loro una sistemazione adeguata. Il primo, legato da altri quattro anni di contratto, nella passata stagione ha giocato una sola gara in Coppa Italia ed è ai margini del gruppo, mentre il secondo è rientrato dal Bari per fine prestito. Secondo il Corriere Adriatico entrambi saranno ceduto essendo considerati esuberi.