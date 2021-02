tmw Chievo e SPAL vogliono Raul Asencio, il Pescara continua a fare resistenza

Il Pescara non libera Raul Asencio in queste ultime ore di calciomercato. Classe '98, l'attaccante spagnolo quasi mai utilizzato in questa prima parte di stagione è oggetti dei desideri di ChievoVerona e SPAL. Ma il Pescara per ora fa resistenza, e non lo cede.