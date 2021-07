tmw Cittadella, colpo in prospettiva. Arriva il classe 2003 Bracaglia dal Ladispoli

vedi letture

Il Cittadella ha piazzato un colpo in prospettiva. Il club veneto ha infatti tesserato Andrea Bracaglia, centrocampista centrale classe 2003, proveniente dall'accademy Ladispoli, club che milita in Eccellenza laziale. Bracaglia ,verrà aggregato alla squadra primavera. Operazione condotta dall'agenzia fifa Helga Leoni in collaborazione con l'Avv. Giorgio Lauria.