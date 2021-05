tmw Cittadella, per l'attacco occhi su Barbuti del Fano. Ci sono anche Como e Perugia

Sirene dalla Serie B per Riccardo Barbuti, attaccante classe 1992, appena retrocesso in Serie D con l’Alma Juventus Fano. Nonostante il finale negativo del club marchigiano, infatti, il giocatore autore di 9 gol e 2 assist in stagione, ha attirato su di se le attenzioni di due neo promosse come Como e Perugia, oltre a quelle del Cittadella che già nello scorso mercato di gennaio lo aveva messo nel mirino.