ufficiale L'ex Trento Barbuti scende in Serie D. Ha firmato con la Pistoiese

Come avevamo anticipato, dopo la risoluzione con il Trento Riccardo Barbuti sarebbe passato alla Pistoiese: così è stato, il calciatore è stato ingaggiato dagli orange.

Ecco il comunicato della formazione toscana:

"La società US Pistoiese 1921 è lieta di annunciare l’ingaggio dell’attaccante Riccardo Barbuti, nato a Sassuolo il 12 marzo 1992.

Ha mosso i primi passi da calciatore proprio con la squadra della sua città natale, completando la trafila delle giovanili neroverdi fino all’esordio in prima squadra nel Campionato di Serie B.

In carriera ha vestito le maglie di Pordenone, Lumezzane, Teramo, Fano e Trento tra le altre, per un totale di oltre 250 presenze e 50 gol segnati in Serie C".