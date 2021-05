tmw Dall'Atalanta Primavera alla possibile Serie B: SPAL e Crotone sul baby Gyabuaa

Potrebbe essere arrivato il momento del salto nel calcio professionistico per Emmanuel Gyabuaa. Come infatti raccolto da TuttoMercatoWeb.com, il centrocampista classe 2001, in forza all'Atalanta Primavera, è stato richiesto da SPAL e Crotone, che vorrebbero chiudere con i bergamaschi per il prestito del giocatore.