tmw Il Brescia accelera per Gemmi. Incontro con il direttore sportivo in uscita dal Pisa

vedi letture

Come vi avevamo anticipato il Brescia è sulle tracce di Roberto Gemmi, in uscita dal Pisa, per il ruolo di direttore sportivo. Ma non solo. Il club bresciano infatti ha deciso di stringere i tempi e in queste ore, come raccolto dalla nostra redazione, sta incontrando il dirigente per proporgli il proprio progetto in vista della prossima stagione.