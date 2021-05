tmw Il Monza batte la Salernitana grazie a Balotelli: i tifosi festeggiano la squadra allo stadio

Vittoria al cardiopalma per il Monza , che battono la Salernitana grazie ad una doppietta nel finale di Mario Balotelli, che regala il 3-1 finale ai lombardi, che accorciano così in classifica proprio sui campani terzi. A sole tre giornate dalla fine del campionato, il Monza è a tre punti dal secondo posto che vale l'accesso diretto alla Serie A, e i tifosi brianzoli si sono radunati fuori dallo stadio per festeggiare la squadra rientrata dalla Campania. Ecco il video dei festeggiamenti, grazie al nostro inviato al Brianteo.

