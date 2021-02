tmw L'Empoli tenta il colpo dal Torino: piace Segre. La scelta spetta al centrocampista

Tenta il colpo dalla Serie A l'Empoli. Come infatti raccolto da TuttoMercatoWeb.com, il club azzurro ha messo nel mirino il centrocampista del Torino Jacopo Segre: il club non opporrebbe resistenza al trasferimento in Toscana del classe '97, un accordo di massima tra le società c'è già, la scelta spetta al giocatore.

In caso di "si", anche se il giocatore preferirebbe giocarsi le sue chances in Piemonte, l'operazione può dirsi già conclusa.