tmw Monza, Fossati verso il si all'Hajduk Spalato. Sorpassato l'HK Gorica

Dopo che nei giorni scorsi era il Club in club favorito per il tesseramento di Marco Fossati, centrocampista classe 1992 in uscita dal Monza, nelle ultime ore le cose sono cambiate. Come vi abbiamo raccontato sul giocatore si sono mosse Hajduk Spalato e Hnk Gorica, entrambe militanti nel campionato croato, ma secondo quanto raccolto dalla nostra redazione sarebbe il primo club ad essere in pole per l’ex talento del settore giovanile del Milan.